18è forum de l’AGOA : Ouattara veut hisser la Côte d’Ivoire aux premiers rangs des nations membres de l’AGOA

La Dépêche d'Abidjan

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’est réjoui du choix porté sur la Côte d’Ivoire pour abriter cette importante rencontre, et en a profité pour traduire sa reconnaissance au président Donald Trump, ainsi qu’à tous ses pairs, chefs d’Etat et de gouvernement africains des pays éligibles à l’AGOA, représentés ce lundi 5 août à Abidjan. C’était lors de la cérémonie d’ouverture du 18è forum de l’African Growth and Opportunity Act / Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (AGOA).

Pour le président Ouatara, le Forum de l’AGOA constitue un temps fort de la coopération entre les pays africains et les Etats-Unis d’Amérique, qui ont toujours su témoigner leur ferme engagement en faveur du développement économique et social du continent.



Selon lui, les travaux de la présente édition devraient permettre d’identifier les voies et les moyens de renforcer et de développer les opportunités commerciales offertes par l’AGOA, afin de générer une croissance inclusive pour nos pays; d’autant que les questions de développement du commerce en général, et celle des biens échangeables en particulier, sont vitales pour le développement du continent africain.



« La Côte d'Ivoire, par le biais de la stratégie nationale AGOA, a pour objectif de se hisser aux premiers rangs des pays membres de l’AGOA à travers la diversification et l'amélioration de la compétitivité de ses produits », a indiqué le chef de l’exécutif ivoirien.



Pour Ouattara, l’ambition de la Côte d’Ivoire est d'accroître ses exportations vers les Etats-Unis, en passant de 1 milliard de dollars à 3,5 milliards de dollars à l'horizon 2025, sur les filières de la confection-habillement, des fruits tropicaux transformés, du manioc et ses dérivés, de l’amande de cajou, du miel naturel et du karité.



A cet égard, dira-t-il, de nombreuses réformes ont été menées, en vue d’offrir un environnement propice aux investissements privés et au développement du secteur privé au sens large, principal moteur de nos exportations vers les Etats Unis. Toutes choses qui ont permis à la Côte d’Ivoire de réaliser des progrès importants au niveau des indicateurs du climat des affaires et de figurer aujourd’hui, parmi les 10 pays les plus réformateurs dans le classement Doing Business 2019.



La Côte d’Ivoire a donc gagné 42 places depuis 2011. Cependant, il reconnait que des défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de tirer pleinement profit de l’accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs.



Quant au représentant adjoint au commerce des USA, M. Curtis Joseph Mahoney, il a salué la mise en place de ce Forum de coopération commerciale et économique entre son pays et l’Afrique subsaharienne qu’est l’AGOA, et ses retombées bénéfiques dans les échanges commerciaux entre les deux entités.



Par ailleurs, le début des travaux du 18è forum de l’AGOA qui a pour thème « l’AGOA et l’avenir : développer un nouveau paradigme commercial pour orienter le commerce et les investissements entre les USA et l’Afrique », a été marqué par la signature entre les USA et l’Union africaine, de la déclaration conjointe relative à la Zone de libre- échange continentale africaine (ZLECAF).



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE