À Abidjan, le made in Côte d’Ivoire offert sur Deux-Plateaux

Quartiers d’Afrique (9/13). Dans ce grand quartier de Cocody, créateurs et influenceurs veulent revaloriser les cultures ivoiriennes par la mode, la restauration et la fête.

Le quartier semble être l’endroit idéal pour une partie de cache-cache. Aux Deux-Plateaux, les lieux branchés se dissimulent derrière de grandes portes noires sécurisées et mal indiquées ou dans des petites rues. Toujours à l’écart des sempiternels embouteillages qui enfument la grande rue des Jardins, principal axe pour remonter le quartier le plus huppé de la commune abidjanaise de Cocody. Certains dimanches heureusement, on peut lâcher la carte, et se laisser guider par la musique ivoirienne.Durant la saison sèche, en fin d’après-midi et parfois jusqu’à deux heures du matin, le jardin de la Fondation Donwahi pour l’art contemporain se transforme en petit festival de plein air le temps de la Sunday, le rendez-vous festif du dimanche. Des tapis au sol, quelques tables en bois et des coussins en wax pour le décor, des musiques afro-house, soul, raps africain et afro-américain pour l’ambiance. Le tout agrémenté de petits stands valorisant la culture ivoirienne : studio photo d’extérieur avec des objets d’antiquaires africains proposés par Lafalaise Dion, ou le body painting de Saraï d’Hologne, rappelant le kaolin sur le corps des danseuses traditionnelles.Depuis quelques mois, la Sunday a attiré plus de 2 000 personnes chaque week-end dans une ambiance jeune et survoltée. Une véritable réussite. « On n’aurait pas pu espérer mieux, c’est dans la lignée de ce que je veux faire depuis que je suis revenu en Côte d’Ivoire il y a trois ans, confesse Aziz Doumbia, co-organisateur de l’événement. On doit tout à Illa Ginette Donwahi, créatrice de la Fondation, qui, même si elle ne fait pas partie de notre génération, avait la même vision que nous. » Ce musée d’art contemporain met en avant depuis 2008 des artistes du monde entier et valorise l’art africain.Aziz Doumbia est en train de réussir son pari de faire d’Abidjan « un lieu cool ». Tout a commencé à deux pas de la fameuse rue des Jardins, dans les prémices de son futur concept store à succès nommé Dozo. « Quand je suis rentré, il y avait de plus en plus de bonnes marques avec un univers bien pensé, de bons choix de matières, mais c’était compliqué pour elles de gérer le produit et la communication, retrace l’Ivoirien. J’ai donc commencé à travailler pour eux. Dozo, c’est la continuité. » Du nom des chasseurs traditionnels et protecteurs des villages du nord ivoirien grâce à leurs fétiches divins, Dozo est aujourd’hui le lieu de référence de la jeune génération. Une « nouvelle vague » qui a bien souvent vécu entre la France, l’Amérique et la Côte d’Ivoire, qu’Aziz qualifie de « privilégiée » et à qui incombe selon lui la « responsabilité » de donner un nouveau souffle à la culture locale.

