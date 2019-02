Affaire Alph Lukau : qui peut sauver les chrétiens africains ?

La Dépêche d'Abidjan

La toile, une fois de plus, s’anime avec comme acteur principal le pasteur le plus riche d’Afrique et peut-être même du monde Alph Lukau, qui dans un passé très récent, avait envoyé en transe un berger catholique ivoirien après lui avoir imposé les mains.Cette fois-ci Alph Lukau aurait miraculeusement ressuscité un mort, qui étrangement, après avoir passé trois jours à la morgue a toujours la bouche grande ouverte…Une grotesque mise en scène avec comme but principal d’abrutir les chrétiens africains. Grande a été notre surprise de constater que certains y croient dur comme fer, bien que les médias aient démontré l’arnaque. L’on pourrait désespérer en voyant des chrétiens se noyer dans un infantilisme perpétuel en se laissant obnubiler par des fictions aux allures de film hollywoodien mais cela devrait plutôt nous pousser à la réflexion.