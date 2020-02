Afrique : L'histoire “oubliée” du continent

La Dépêche d'Abidjan

La période coloniale en Afrique a souvent été montrée du doigt, à tort ou à raison, pour les différents maux qui minent le continent. Le débat trouve rarement de consensus sur l'impact réel de la colonisation sur le développement des pays africains et ses crises intermittentes. Cependant, une des conséquences de cette période semble moins prêter à controverse : la méconnaissance de l'histoire africaine pré-coloniale.

Il n'est pas rare de constater qu'une portion non négligeable des étudiants africains de la période coloniale et post-coloniale ait une connaissance très rudimentaire de l'histoire de l'Afrique. Ces mêmes étudiants connaissent souvent mieux l'histoire du pays colonisateur que celle de leurs propres pays, un phénomène mis en exergue par l'expression “nos ancêtres les Gaulois” utilisée en Côte d'Ivoire ou au Sénégal.