CÔTE D'IVOIRE - AFFAIRE GUILLAUME SORO - DÉCLARATION DU PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

La Dépêche d'Abidjan

Le Gouvernement a été informé par les autorités judiciaires ivoiriennes, de l’émission d’un mandat d’arrêt international contre Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, député et ancien Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Au regard des infractions évoquées, à savoir : « présomptions graves de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national et complot contre l’autorité de l’Etat ; de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux », et au vu des pièces à conviction présentées, qui établissent le flagrant délit et l’implication du mis en cause dans un projet de déstabilisation de la Côte d’Ivoire, le Gouvernement :

1. Prend acte de l’émission d’un mandat d’arrêt international contre Monsieur Guillaume Kigbafori SORO ;

2. Condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables tendant à replonger les populations ivoiriennes dans le douloureux passé des différentes crises socio-politiques qu’a connu notre pays ;

3. Félicite les services de renseignement pour leur engagement constant dans le cadre de la protection de la Côte d’Ivoire contre tous types de menaces.

Tout en réaffirmant l’engagement du Président de la République, Chef suprême des Armées, SEM Alassane OUATTARA, à veiller à la quiétude des Ivoiriens et à la sécurisation de notre pays, le Gouvernement invite les populations ivoiriennes et celles vivant en Côte d’Ivoire à vaquer librement à leurs occupations et à passer d’agréables fêtes de fin d’année.





Fait à Abidjan, le 27 décembre 2019

Sidi Tiémoko TOURÉ

Ministre de la Communication et des Médias,

Porte-parole du Gouvernement

porteparolat@communication.gouv.ci