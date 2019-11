CÔTE D'IVOIRE - Abissa 2019 : La colère des "génies" fait reculer les organisateurs

La Dépêche d'Abidjan

Initialement prévue du 20 octobre au 03 novembre dernier, l'édion 2019 de la fête de l'Abissa avait été reportée du03 au 17 novembre. Mais contre toute attente, la fête du peuple N'zima Kotoko vient, une fois de plus, d'être différer .

La raison de cet énième report est connue. La ville de Grand-Bassam est l'objet d'une inondaon suite aux grandes pluies qui s'abaent sur la cité balnéaire depuis des semaines. Les populaons de la ville sont désemparées, et les activités sont bloquées depuis que cette catastrophe naturelle s'abat sur la région du Sud-Comoe.



Malgré les efforts des autorités administraves et coutumières pour apporter des solutions, la situation devient inquietante de jour en jour et c'est toujours la désolaon dans les familles. La pluie connue de faire ses effets. Maisons et rues inondées. routes coupées. La place publique du quarer France de Grand-Bassam qui abrite chaque année l'Abissa est devenue un vrai marigot.



À l'origine de cette catastrophe, la monté du Fleuve Comoe qui aurait quitté son lit. C'est ce qu'affirment les spécialistes des quesons environnementales.