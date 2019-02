CÔTE D'IVOIRE - Assemblée nationale : La démission de Guillaume Soro se précise, le décor qui en dit long à son arrivée à l’Hémicycle

La Dépêche d'Abidjan

Tout semble prévu qui annonce le départ éventuel de Guillaume Soro de la présidence de l’Assemblée nationale comme ce décors et cet accueil que lui a réservé son personnel à son arrivée pour la session extraordinaire convoquée ce vendredi 8 février 2019, à l’Hémicycle.

Guillaume Soro va-t-il annoncer sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale ? L’on est presque certain de le dire au regard du décor qu’il a été donné de voir à l’arrivée du chef du Parlement ivoirien au siège de son institution pour présider la session extraordinaire convoquée.Guillaume Soro, dans ses attributs de député, a fait le déplacement à l’Hémicycle, non pas dans son véhicule de commandement, mais à bord de l’une de ses voiture privée. Secundo, contrairement à ses habitudes, le président de l’Assemblée nationale n’a pas voulu que son véhicule occupe l’espace prévu pour sa fonction. Son cortège s’est arrêté au bas de l’escalier du Parlement, sur la route, plutôt d’entrer dans la cour et le laisser sur le perron, à sa place dédiée.