CÔTE D'IVOIRE - COMMUNIQUÉ DU FRONT POPULAIRE IVOIRIEN SUITE À L'AUDIENCE ACCORDÉE PAR LE PRÉSIDENT DU FPI, LAURENT GBAGBO, À M. AFFI N'GUESSAN

La Dépêche d'Abidjan

1. A l’occasion de sa session extraordinaire du vendredi 17 janvier 2020, le Secrétariat Général a entendu le compte rendu de l’audience accordée par le Président Laurent Gbagbo, Président du Front Populaire Ivoirien, à Monsieur Affi N’guessan.



2. En effet, à la demande de Monsieur Affi N’guessan, le Président Laurent Gbagbo, Président du Front Populaire Ivoirien, l’a reçu le 3 janvier 2020, en présence du Secrétaire Général du Parti, le Docteur Assoa Adou.



3. Après les formalités protocolaires d’usage, le Secrétaire Général du Parti, le Docteur Assoa Adou et Monsieur Affi N’guessan, accompagné de Madame Brigitte Kouyo, ont eu des échanges sur la crise survenue depuis 2014 au sein du Front Populaire Ivoirien et la nécessité d’y mettre un terme.



4. Au cours de ces échanges, Monsieur Affi N’guessan a énoncé ses conditions de sortie de crise. Elles portent portent, entre autres, à la fois sur la vie du Parti et sur la prochaine élection présidentielle.



5. Concernant le Parti, Monsieur Affi N’guessan a demandé la tenue d’un Congrès unitaire qui devra reconduire le Président Laurent Gbagbo à la tête du Parti et le nommer 1er Vice-président assurant l’intérim avec les pleins pouvoirs.



6. Concernant l’élection présidentielle de 2020, Monsieur Affi N’guessan a demandé à être le colistier du Président Laurent Gbagbo, si celui-ci est désigné candidat du Front Populaire Ivoirien.



7. Vu les conditions posées par Monsieur Affi N’guessan, le Président Laurent Gbagbo a instruit le Secrétaire Général du Parti, le Docteur Assoa Adou, de mettre en place un groupe de travail à l’effet de poursuivre les discussions à Abidjan avec Monsieur Affi N’guessan.



8. Le Secrétariat Général salue et félicite le Président Laurent Gbagbo pour la hauteur d’esprit dont il a fait preuve.



Fait à Abidjan, le 19 janvier 2020

POUR LE SECRETARIAT GENERAL

Docteur ASSOA Adou