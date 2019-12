CÔTE D'IVOIRE - DIASPORA - Ambition génération consciente invite les étudiants ivoiriens à s'inscrire dans une démarche de retour au pays, après leurs études.

La Dépêche d'Abidjan

Ambition génération consciente (AGC), think tank pro-Gon Coulibaly, était en mission séduction auprès des étudiants ivoiriens du limousin, dans la ville de Limoges. Une rencontre a eu lieu Samedi 14 décembre au sein de la résidence universitaire de la ville de la porcelaine décorée, Avec en guest star l'honorable Dr Famoussa Coulibaly, député de la région du Loh-Djiboua.

Comme il se l'est assigné, Ambition Génération Consciente a entamé sa tournée dans les campus universitaires où il y a une forte concentration d'étudiants ivoiriens.



L'objectif visé étant de coopter les têtes lumineuses, écouter les critiques de l'action publique du gouvernement et de compiler les propositions d'avancées pour un pays émergent. Afin de le soumettre au candidat désigné du RHDP dans un livre blanc, au cours d'une plénière à Abidjan, avant l'élection présidentielle d'octobre 2020.



Au cours de cette cérémonie qui a vu la participation des étudiants ivoiriens de la ville avec, à sa tête, Abel Dago , doctorant en droit , l'occasion était fort belle pour l'invité Dr Famoussa Coulibaly d'exposer sur "

" Le rôle du parlementaire ivoirien dans la définition de la politique nationale de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement.



Pour le conférencier , il est important avant tout de poser le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'énoncé par John Locke et Montesquieu : " Avec la théorie de la séparation des pouvoirs, chacun des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire s'exercent par des organes distincts, indépendants les uns des autres , aussi bien dans leur mode de désignation que par leur fonctionnement".(...)

"Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ".



Il rappellera les missions régaliennes du parlementaire selon l'article 93 de la constitution ivoirienne, qui consistent aux votes des lois, au contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques ,à la fonction de réprésentation du législateur et au consentement des impôts.



En qualité de président de la commission de la recherche , de la science, de la technologie et de l'environnement, il évoquera la compétence de celle-ci en matière d'innovation technologique, monuments et sites historiques, la pollution, la biotechnologie, feux et incendies de forêts, erosion marine , innovation technologique...



Avant de se soumettre au feu des questions-réponses qui ont tourné autour de la question des bourses des étudiants et du projet du gouvernement pour la garantie d'un premier emploi une fois les études terminées.



S'érigeant en porte-voix des étudiants présents, l'honorable Dr Famoussa Coulibaly a assuré de sa bonne volonté de transmettre en haut lieu les craintes de son auditoire. Tout en invitant celui-ci à s'engager à mettre ses compétences au service de l'émergence pour les sacrifices consentis par la nation; qui attend une relève de qualité dans tous les domaines.



Cette cérémonie a pris fin sur une invitation de Dr Kader Diaby, coordonnateur de Ambition Génération Consciente qui invite à l'étape de Lille, le 21 décembre prochain.



Ethan Bogué Gabriel