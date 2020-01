CÔTE D'IVOIRE - Littérature : L’Ivoirien Laurent Kouassi publie « Côte d’Ivoire : La Grande Parenthèse – Devoir de Mémoire »

La Dépêche d'Abidjan

Ivoirien résidant au Canada, Laurent Kouassi vient de publier ‘’Côte d’Ivoire : La Grande Parenthèse – Devoir de Mémoire’’. C’est un essai de 178 pages édité par L’Harmattan.

« Mon vœu est que nous Ivoiriens, parvenons à fermer définitivement cette parenthèse allant de 1993 à la crise post-électorale de 2010/2011, pour ne plus que notre pays connaisse une seconde fois cette période triste de descente aux enfers », a déclaré Laurent Kouassi, lors d’un entretien de présentation de l’ouvrage. Le livre évoque les grandes périodes de l’histoire politique de la Côte d’Ivoire. Il part de l’indépendance (1960), au décès de Félix Houphouët-Boigny (1993), premier président de la République de Côte d’Ivoire. Ensuite, l’auteur analyse l’ère du multipartisme (1990) jusqu’au coup d’Etat (1999), tout en évoquant les leçons à en tirer. Les élections de 2000, la rébellion de septembre 2002, tout comme le scrutin de 2010 et la crise postélectorale qui s’en est suivie, tous ces grands événements sont passés au peigne fin par l’auteur.



« Comment comprendre que la Côte d’Ivoire, pays de paix, de fraternité et d’hospitalité légendaire, a pu basculer dans le chaos ? », s’interroge-t-il. Avant de faire des propositions : « Nous devons mieux nous comprendre et bâtir une nation forte et diversifiée à l’image de ces grands pays d’immigration, comme le Canada et les Etats-Unis. Quand bien même on doit maitriser le flux migratoire, le fait que les gens choisissent la Côte d’Ivoire comme destination, devrait constituer une source de fierté pour la considération faite à notre beau pays. Nous devons construire une véritable nation avec cette mosaïque. C’est au sortir des crises que les grandes nations puisent souvent les fondements de leur renaissance. Que toutes les forces vives s’impliquent pour la cohésion sociale et la stabilité durable du pays. Il faut tenir compte de la spécificité sociologique de la nation ivoirienne et la rassembler. Je rêve encore d’une nouvelle Côte d’Ivoire de paix et j’y crois», conclut-il.

L’ouvrage ’Côte d’Ivoire : La Grande Parenthèse ‘’est sorti le 5 décembre 2019 à Paris est disponible à Abidjan depuis le 25 décembre.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan