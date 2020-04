CÔTE D'IVOIRE - Lutte contre le coronavirus : Alcide Djédjé fait don de 6 tonnes de riz à des populations.

La Dépêche d'Abidjan

Le président du parti politique CONCORDE, l'ambassadeur Alcide Ilahiry Djédjé, a fait don de 6 tonnes de riz à des populations des communes de Gagnoa et de Sinfra. Mais également à celles des sous-préfectures de Bayota et de Yopohué. C'etaient le samedi, 25 et dimanche, 26 avril derniers.

Selon le donateur, la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus a occasionné de nombreux défis à relever parmi lesquels celui d'une pauvreté accrue. Déjà en temps normal certaines populations n'arrivaient pas à joindre les 2 bouts.



Et cette crise sanitaire fait que des petits métiers exercés dans le secteur informel et qui nourrissaient des familles sont brutalement arrêtés. La situation sociale s'est retrouvée encore plus difficile pour certaines couches sociales de la population. " En tant que cadre de Gagnoa, je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'est tout le sens de ces dons que je fais à nos parents de Gagnoa, Sinfra, Bayota et Yopohué. Un geste de solidarité et de partage qui me semble utile et important en ces moments difficiles. Car nous n'avons aucune excuse d'abandonner nos parents pendant cette situation de la pandémie du coronavirus. Si nous les laissons mourir de faim, il n'existera certainement pas en nous la moindre fierté et aucune dignité " a souligné Alcide Djédjé.