CÔTE D'IVOIRE - MODE : Le Styliste Modéliste Saint Joe été décoré au titre d'officier de l'ordre du Mérite Culturel ivoirien

La Dépêche d'Abidjan

Tout comme douze autres personnes exerçant dans divers domaines de l'art, le Styliste modéliste Saint Joe a été décoré au titre d'officier de l'ordre du Mérite Culturel ivoirien. C'est le Ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, qui a procédé à cette décoration, hier Jeudi 12 Mars, lors du MASA-Mode qui s'est tenu dans le jardin du Palais de la Culture de Treichville.

Ilboudo Joseph, connu sous le nom de Saint Joe, ne l'oubliera pas de sitôt cette date. Lui qui, après plusieurs décennies passées dans le métier de Créateur de Mode sur le sol ivoirien, n'avait bénéficié jusque-là pas de reconnaissance de l'État ivoirien. Depuis hier jeudi 12 Mars, c'est fait. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire et de l'État ivoirien, le dépositaire de la collection" Miss and Joe" a été fait Officier de l'ordre du Mérite Culturel ivoirien pour avoir contribué au rayonnement de la Mode en Côte d'Ivoire.



C'est donc avec émotion que le Créateur de Mode a vu la Médaille être affichée sur son costume, par le premier responsable en charge de la culture dans notre pays." S'il est admis que se nourrir et se vêtir sont des besoins fondamentaux de la vie de l'être humain depuis sa création, vous avez toujours fait preuve d'abnégation et d'ingéniosité dans votre métier de styliste pour que l'être humain puisse s'habiller avec élégance. C'est pour nous un devoir de reconnaître votre mérite. C'est pourquoi, au nom du Chef de l'État ivoirien et au nom de la nation ivoirienne, nous vous faisons officier de l'ordre du Mérite Culturel ivoirien" a dit Monsieur le Ministre Bandaman.



Tout comme Saint Joe, plusieurs autres stylistes et promoteurs de mode, dont entre autres, Alain Niava, Nadia Druide, Moreno, Isabelle Anoh, Ciss St Moïse etc ont été décorés à ce même titre. Quant à Mme Bakayoko Maimouna, elle a été faite Chevalier de l'ordre du Mérite Culturel ivoirien.



Au nom des récipiendaires et de sa qualité de présidente de l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire ( ACMCI), Nadia Druide a tenu à traduire la gratitude des stylistes de côte d'Ivoire ainsi que celle des personnes décorées à Monsieur le Président de la République et au Ministre de la Culture et de la Culture pour l'intérêt porté à leur métier et la reconnaissance de leur travail.



Cette cérémonie solennelle a été meublée de prestations d'artistes chanteurs, mais surtout d'un somptueux défilé de mode exécuté par les mannequins élégamment habillés par différents créateurs de mode. On peut citer entre autres, Moses Style, Crazy Yaas, Tra Mikael, Adji Style, Yanoura. MASA-Mode qui est une tribune dédiée à la Mode était à son troisième jour ce jeudi à l'occasion de cette 11e édition du Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan ( Masa) qui referme ses portes ce samedi. Il n'y avait pas plus belle tribune pour le ministre de la culture et de la Francophonie de célébrer à sa manière ces créateurs de mode par cette décoration.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan