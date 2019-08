CÔTE D'IVOIRE - Réconciliation nationale : Les populations du Cavally montrent la voie au régime

La Dépêche d'Abidjan

Les populations de la région du Cavally, en général et sa jeunesse en particulier, entendent mettre en application la directive du président Laurent Gbagbo, le fondateur du front populaire ivoirien (FPI). A savoir œuvrer dans le sens de la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix en Côte d’Ivoire. Et le crédo choisi n’est rien d’autre que le football, facteur de rassemblement des populations. C’est ce qui explique l’organisation du tournoi de la réconciliation nationale dotée du trophée Laurent Gbagbo.

Le lancement de ce tournoi a eu lieu, samedi 3 août dernier, à Yopougon, en présence des ministres Emile Guiriéoulou, cadre du FPI et fils de la région, de Moïse Lida Kouassi, cadre du FPI, représentant le docteur Assoa Adou, le patron de ce tournoi, d’Hubert Oulaï, le parrain dudit tournoi, par ailleurs, président de comité de contrôle du FPI et cadre de la région du Cavally, Koné Nébra, vice-président de l’EDS, représentant le professeur Armand Ouégnin, président du tournoi et de bien d’autres cadres de la région.



Le ministre Emile Guiriéoulou a salué cette initiative visant la réconciliation nationale. Selon lui, le pardon et la tolérance sont les caractéristiques du peuple wê. « En dépit des souffrances que le peuple wê a vécues, nous devons pardonner à nos bourreaux, car nous sommes un peuple compatissant. Que ce tournoi soit une occasion d’honorer encore le président Laurent Gbagbo », a-t-il déclaré.



Quant à Lida Kouassi, il a expliqué que ce tournoi demeure une belle initiative qui s’inscrit dans la directive donnée par le président Laurent Gbagbo. « A preuve, ce qui s’est passé le 29 juillet dernier à Bruxelles entre les présidents Gbagbo et Bédié, est une grande leçon de tolérance et de réconciliation. Ce tournoi vient donc prolonger cet acte. Nous voyons déjà un jour nouveau se lever. Pour le président Laurent Gbagbo, seul le pardon des victimes et des martyrs, peut contribuer à la réconciliation nationale », a indiqué l’ancien ministre de la Défense.



Pour sa part, Hubert Oulaï a félicité les initiateurs de ce tournoi. Selon lui, ce tournoi de la réconciliation nationale est un grand défi à relever. « Vous avez compris que ceux qui ont le plus besoin de la réconciliation. Ce sont les régions de Cavally, du Guémon, les prisonniers politiques et les exilés qui ont le plus besoin de la réconciliation. Si nos bourreaux et adversaires ne sont pressés, nous devons prendre les devants. Nous ne sommes pas des revanchards, car nous sommes des disciples de Laurent Gbagbo. Malgré sa situation, il ne cesse de prôner la réconciliation entre les Ivoiriens. D’ailleurs, au FPI, notre projet politique a toujours été de rassembler les Ivoiriens, a-t-il fait savoir, non sans avoir ajouté qu’il approuve la tenue de ce tournoi », a martelé.



Pour Koné Zébra, là où l’on parle du président Laurent Gbagbo et de la réconciliation nationale, EDS sera toujours présente. « EDS est engagée à vos côtés pour la réussite de ce tournoi », a-t-il déclaré.



De notre correspondant à Abidjan

Modeste Gbopo