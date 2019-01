CÔTE D'IVOIRE - Réforme de la CEI : les discussions démarrent le lundi 21 janvier (Premier ministre)

Le dialogue politique entre le gouvernement ivoirien et les partis politiques notamment ceux de l’opposition en vue de la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) démarre le lundi 21 janvier prochain, a appris APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.



Cette information a été révélée par le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly à l’entame du premier Conseil des ministres de l’année, présidé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.



« En plus du programme social qui constituera la priorité de l’action gouvernementale en 2019 , le gouvernement s’attèlera à la mise en œuvre au cours de cette année d’autres grandes orientations de votre message à la Nation (…), le démarrage du dialogue politique en vue du réexamen de la composition de la CEI », a annoncé Amadou Gon Coulibaly précisant que « les formations politiques seront saisies cette semaine pour une invitation à commencer à discuter à compter du lundi 21 janvier ».



Dans son message à la Nation de fin d'année, le Chef de l'État Alassane Ouattara avait souligné, le «réexamen» de la composition de la CEI pour «les élections de 2020», conformément, «aux recommandations de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples».



La réforme de la CEI est à l'origine du boycott des dernières élections par l'opposition. Par ailleurs, le programme social d’un montant de 727,5 milliards FCFA également annoncé par Alassane Ouattara est inscrit au menu de cette réunion gouvernementale.



