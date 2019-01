CÔTE D'IVOIRE - Voici le nouveau conseil municipal de Grand-Bassam, trois mois pour céder le fauteuil

La Dépêche d'Abidjan

Djedjemel De Jean, préfet hors grade et Inspecteur au ministère de la l’Intérieur et de la Sécurité a procédé ce mercredi 2 janvier 2018, à l’installation de la délégation spéciale de la commune de Grand-Bassam. Et ce, conformément au communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité mettant certaines mairies sous tutelle administrative. Pour cette cérémonie de passation de charge, la police nationale a déployé un dispositif plus que spécial avec des éléments prêts à parer à tout débordement de la population.La cérémonie de passation de charges entre l’ancienne équipe dirigeante, conduite par le désormais ex-maire Georges Ezaley et la délégation spéciale de la commune de Grand-Bassam s’est déroulée au sein de la petite salle de conseil de la mairie. Le préfet Djedjemel De Jean, dépêché par le ministre Sidiki Diabaté, a dévoilé, en présence de toutes les couches de la population Bassamoise, la liste des membres de la délégation spéciale de Grand-Bassam devant siéger « pour une période de trois mois à compter de la date de signature de l’arrêté ministériel».Ainsi sont nommés au titre de président de ladite délégation, M. Amakou Kassi Gabin, préfet du département de Grand-Bassam qui devient du coup le maire de la ville historique. Il sera secondé dans sa tâche par Mme Sénin née Yéo Yépéri, sous-préfet de Bassam. MM. Gogoné Bi Boti Maxime, Directeur de la tutelle administrative à la direction générale de la décentralisation et du développement local, Laurent Assoua, cadre, Soro Bakary, Louis de Gonzague Aboua Koffi et Doukouré, Directeur de la coopération décentralisée à la direction générale de la décentralisation et du développement local ont été désignés membres de la délégation.