Charles Blé Goudé, le "ministre de la rue" au service de Laurent Gbagbo

La Dépêche d'Abidjan

Charles Blé Goudé a été acquitté par la Cour pénale internationale le 15 janvier 2019, en même temps que l’ex-président ivoirien. Il est l’un des membres les plus controversés du clan Gbagbo.

Surnommé "général de la rue" ou "ministre de la rue" pour sa capacité de mobilisation, Charles Blé Goudé comparaissait devant la Cour pénale internationale (CPI) avec son mentor Laurent Gbagbo pour crimes contre l'humanité. Il était jugé pour les crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Des violences qui avaient fait 3 000 morts en cinq mois.Aujourd'hui âgé de 47 ans, l'ex-chef des Jeunes patriotes a gravité une décennie durant, dans l'entourage de Laurent Gbabo. Cet ancien responsable de la Fédération estudiantine s’est illustré dès 2002 à la faveur du coup d'Etat manqué, qui a provoqué la division du pays entre un Nord tenu par les rebelles et un Sud contrôlé par le régime Gbagbo. Avec un groupe d’amis, il crée alors "la galaxie patriotique" pour défendre le président contre les "traîtres", mais aussi contre le "néo-colonialisme".Outre les rebelles du nord, Charles Blé Goudé s’en prend à la France et à l’ONU. Réputé pour ses discours et ses formules choc, il est le fer de lance des violentes manifestations antifrançaises de 2003 et 2004 dans les rues d’Abidjan. "Si tu es en train de manger, laisse tout tomber, la Côte d'Ivoire n'est pas un département français", lance alors Blé Goudé dans un climat d’extrême tension entre la France et la Côte d’Ivoire. En 2006, il est sanctionné par l’ONU, dont il qualifie les Casques bleus déployés dans le pays de "forces d'occupation".