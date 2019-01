Condamnation du député Lobognon : le gouvernement ivoirien «prend acte du verdict énoncé»

La Dépêche d'Abidjan

Le gouvernement « prend acte du verdict » condamnant le député ivoirien Alain Lobognon à un an de prison et 300.000 Fcfa d’amende pour divulgation de fausse nouvelle, a dit mercredi son porte-parole Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.



« Nous ne commentons pas les décisions de justice, le gouvernement prend acte du verdict qui a été énoncé. Il faut juste rappeler que sur ce sujet, le Garde des sceaux s’est longuement prononcé, et l’immunité parlementaire et les actes de flagrant délit sont à dissocier », a affirmé M. Sidi.



Selon lui, « c’est ce qui a été constaté, ici, en la matière ». Répondant à une question d’un journaliste sur des propos discourtois de certains politiques, le porte-parole du gouvernement a appelé à la «responsabilité» des leaders d’opinion pour « garantir la sécurité des différents concitoyens ».



Le député ivoirien est jugé, selon le parquet, dans le cadre d’une flagrance délit, ce qui l’exempte de son immunité parlementaire. Il lui est reproché d’avoir diffusé, le 9 janvier 2019, l’information selon laquelle le procureur de la République avait ordonné l’arrestation d’un député.



Au cours d’une conférence de presse, le procureur de la République Richard Adou, avait démenti le post de Alain Lobognon, un proche du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, annonçant des poursuites contre lui pour flagrant délit.



Le Conseil de M. Alain Lobognon a relevé appel mercredi, selon Me Alain Diarrassouba, l’un des avocats de la défense du député ivoirien, actuellement détenu à la Maison de correction d’Abidjan (Maca), la plus grande prison du pays.



APA