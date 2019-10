Coopération Nord-Sud - 2è édition du GPAIL : L’Afrique à la conquête du monde

Paris, la capitale française, abritera la deuxième édition du Grand prix Afrique inter des leaders (GPAIL), qui aura lieu samedi 23 novembre 2019 au restaurant le FOUQUET’S.

Organisée par la Chambre de commerce africaine de Paris (CCA) et le Réseau des professionnels de la communication pour l’intégration africaine (REPCIAF), cet évènement majeur dénommé « Gala de distinctions des grands leaders d’Afrique et du monde » est une importante plate-forme qui vise à renforcer les échanges et la coopération Nord-Sud. Il sera surtout marqué par la cérémonie de distinction de nombreux acteurs de développement d’Afrique et des autres continents.



Selon les initiateurs, leurs 250 convives constitués notamment d’opérateurs économiques, de diplomates, d’élus, de cadres de l’administration privée et publique, et d’acteurs culturels, auront droit à une cérémonie de grand standing avec un programme des plus alléchants. Ce programme qui se décline en trois axes principaux, sera meublé d’un forum d’échanges qui permettra à chaque lauréat et participant d’exposer sur ses activités en présence des partenaires au développement, des journalistes et de certaines autorités françaises et africaines.



Ce forum d’échanges a pour objectif d’enrichir le relationnel des participants, afin d’offrir des opportunités d’affaires aux lauréats. En ce qui concerne le diner gala de distinction du GPAIL- Paris 2019, il s’agira pour les organisateurs de célébrer sur un même plateau, une vingtaine de bâtisseurs africains, d’Europe et des autres continents, qui impactent positivement le développement de leurs pays respectifs dans le concert des nations. C’est pourquoi, la sélection des différents lauréats par le grand jury laisse entrevoir un plateau relevé avec de grands bâtisseurs exerçant dans divers domaines d’activités.



Ce sont entre autres Madame Labrue Bijour, PDG DE L.C Construction ; M. Dimba Pierre, DG de AGEROUTE ; M. Kouyate Mohamed, DG du Fonds de développement du transport routier ; M. Amry Youssef, DG de SCI BETON ; M. Djokohi Lago landry, DG du groupe SIAM- Côte d’Ivoire ; Ibrahima Diawara, PDG DE IBI group ; M. Idrissa Kane, DG de Poste –Niger ; M. Koua Sylvain Yves, PDG d’IMPRIM. KO et président de la délégation de la région du Gôh- Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire ; M. Nana l. Souleymane, directeur de l'entreprise de construction Woumtaba; M. Sermé Karim, PCA de la coopérative YAWOUBE d’Aniassué; M. N’guessan Doffou Gabriel, DG de L’INS ; M. Kouame Koffi Aime, PDG de KONI METAL INTERNATIONAL ; M. Roland Kouakou Yao, expert financier ; M. Sawadogo Moussa, PCA de la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles (SCINPA) ; M. Siama Bamba, président de l’Union transfrontalière de l’espace Sikasso-Korhogo- Bobodioulasso, président du Conseil régional de la Bagoué; Ogou Biessan Felix, DG de CIAT.



Par ailleurs, cette fête sera rehaussée par la présence de plusieurs personnalités africaines et françaises. Il faut noter que cette édition du GPAIL est placée sous le patronage de son Excellence Monsieur Hervé de Charrette, ancien ministre français des affaires étrangères et sous le parrainage de monsieur Guedou Elie Ousmane, directeur général de la MATCA (Côte d’Ivoire). Quant Aliko Dangoté, homme d’affaire nigérian, il est convié à cet évènement en qualité d’Invité d’honneur. A en croire les organisateurs, cette cérémonie sera riche en couleurs et en sons avec des artistes de renoms.

C’est par une visite touristique guidée que cet évènement prendra fin.



Jacob BLAGUE

Correspondant permanent à Abidjan