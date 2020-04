Coronavirus: Valentin Agon parle d’un complot contre l’Apivirine

La Dépêche d'Abidjan

Le chercheur béninois, Valentin Agon dénonce un complot international contre son médicament Apivirine. Le chercheur se demande bien ce qui s’est passé pour que son médicament déjà en essaie clinique, puisse radicalement être rejeté par les autorités au Burkina Faso.

Face à la propagation et les décès causés par le coronavirus, le chercheur béninois, le Dr Valentin Agon, s’est mouillé le maillot pour faire sortir un médicament, Apivirine, contre ce fléau mondial. Ce remède qui se serait montré efficace contre le Covid-19, et qui avait été validé pour un essai clinique au Burkina Faso, a tout à coup été rejeté par le gouvernement de Kaboré. La Directrice de l’Agence de régulation pharmaceutique Aminata Nacoulma, de son côté a été loin en signant un communiqué qui indique que l’Apivirine constituerait un danger potentiel pour la population.«Le produit APIVIRINE 500 mg gélules n’ayant jamais été évalué pour aucune des indications thérapeutiques revendiquées, ne peut fait l’objet ni d’une cession à la population et encore moins de publicité par les canaux de communication sur le territoire burkinabé», peut-on lire dans le dit communiqué, selon Lebledparol.