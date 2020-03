Coronavirus : l'OMS appelle l'Afrique à «se réveiller» et se préparer au «pire»

La Dépêche d'Abidjan

Les autorités sanitaires mondiales ont appelé mercredi l'Afrique à "se réveiller" face à la menace du nouveau coronavirus, soulignant que le continent devait se préparer au "pire".

"Le meilleur conseil pour l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui", a lancé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle.Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré qu'à ce jour, 233 cas de nouveau coronavirus avaient été enregistrés en Afrique subsaharienne et que quatre personnes étaient décédées, ce qui en fait la région la moins touchée d'une pandémie mondiale qui a infecté plus de 200 000 personnes et tué plus de 8 000.