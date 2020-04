Côte d’Ivoire : 1,5 tonne de drogue saisie à Abobo et à Bassam

La Dépêche d'Abidjan

Trois sacs de 70 blocs chacun, et 11 sacs contenant entre 70 et 75 blocs de, ont été saisis, respectivement dans les communes d’Abobo, mardi 31 mars 2020, et de Grand-Bassam, mercredi 1er avril 2020. Ces blocs de drogue pèsent au total 1, 5 tonne dont la valeur marchande est estimée à 40,2 millions FCFA.



Mardi 31 Mars 2020, le directeur général de la police nationale instruit madame le Directeur de la Police des stupéfiants et des drogues à l'effet de renforcer le dispositif des opérations de contrôle dans la commune d'Abobo. Ainsi, deux équipages de la brigade spéciale entreprennent une patrouille spéciale au quartier ‘’BC’’ de ladite commune. C’est au cours de cette opération que la brigade reçoit un appel anonyme qui leur signale la présence de colis suspects dans une cour commune abandonnée au quartier BC.



Une perquisition de la cour permettra de saisir trois sacs contenant chacun 70 blocs de cannabis. La découverte de cette quantité de drogue attire l’attention de ces fins limiers sur une similitude entre les blocs de cannabis saisis auparavant à Grand-Bassam le 31 mars 2020, et ceux d'Abobo-BC. Dès cet instant, le directeur de la Police des stupéfiants et drogues demande à l'ensemble des équipes sur le terrain de renforcer les renseignements sur la ville de Grand-Bassam. Là encore, une autre information anonyme leur parvient. Cette brigade va mettre le cap sur les lieux indiqués, sis au quartier ‘’ODOSS’’.



Une fouille minutieuse de ladite cour a permis de découvrir dans l'une des maisons, 11 gros sacs contenant chacun, entre 70 et 75 Blocs de Cannabis. L'occupant étant absent, c’est M. Sama Ouango, 78 ans, chauffeur et propriétaire de la cour, qui s’est présenté.



Selon ce dernier, la drogue saisie appartient à son fils Sama Amadou, âgé de 30 ans et domicilié à SAMO.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan