Côte d'Ivoire - 9e Édition du Festina : Le Ministre Hamed Bakayoko s'engage pour la réussite du Festival d'Abobo

La Dépêche d'Abidjan

Le Festival culturel et des Arts d'Abobo (Festina), qui sera à sa neuvième édition cette année, va bénéficier du soutien du Maire de la Commune. Le Ministre Hamed Bakayoko, maire d'bobo, a pris l'engagement d'apporter de l'aide au festival pour qu'il connaisse un succès. L'information a été donnée lors du lancement de ce plus grand festival culturel de notre pays, vendredi 15 novembre dernier dans la salle de mariage de la mairie d'Abobo.

Initié et réalisé depuis bientôt neuf ans par Kunta Mader, producteur animateur à la RTI, le Festival Culturel et des Arts d'Abobo a grandi. Créé pour redorer l'image de cette commune à travers la promotion de son patrimoine culturel et artistique, ce festival aura fait du chemin, sans parfois, grands moyens, selon son initiateur. Mais engagé à respecter sa tradition qui est de tenir chaque année les populations en haleine, le Festival ne pouvait rater son rendez-vous annuel. C'est pourquoi, cette année encore, les habitants de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire pourront encore vivre une belle fin d'année.



Pour tenir son pari de mobilisation et de réussite, le Ministre et Maire d'bobo, Hamed Bakayoko, a pris l'engagement d'apporter son soutien à l'organisation lors de 9e édition.