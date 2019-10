Côte d'Ivoire : A'salfo du groupe Magic System nommé au Conseil Économique et Social

La Dépêche d'Abidjan

Traoré Salif dit A'salfo, lead vocal du groupe Magic System, a été nommé membre du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel de Côte d'Ivoire. Une nomination qui vient montrer la reconnaissance de l'État ivoirien à l'artiste engagé sur les plans social et culturel à l'égard des populations ivoiriennes.

La nouvelle est tombée hier mercredi 30 Octobre à l'issue du conseil de Ministres présidé par SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs lui-même qui a entériné cette nomination du chanteur Zouglou qui, depuis plusieurs années, est engagé sur les chantiers du social et de la promotion de la Culture à travers la Fondation Magic System.



Par cette nomination, toute la Côte d'Ivoire au plus niveau vient reconnaître le travail abattu par Salif et ses compagnons qui agissent lors du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo( Femua) au cours duquel la Fondation Magic System construit des écoles, assiste des démunis sans oublier le volet festif qui se caractérise par des concerts de musique.