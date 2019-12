Côte d’Ivoire - Aboisso : 3,5 tonnes de cannabis saisies

La Dépêche d'Abidjan

Dans le cadre de la lutte contre la drogue, 3,5 tonnes de cannabis ont été saisies vendredi 29 novembre 2019, dans la localité de Samo située dans la région d’Aboisso.

En effet, c’est en exploitant une information anonyme, que les agents de l'antenne de la Police des stupéfiants et drogues d'Aboisso, ont mis en place un dispositif qui va s'avérer payant. Ce même jour, un camion chargé d'une importante quantité de cannabis dissimulée sous des sacs de noix de coco est intercepté.



Selon les informations, cette quantité de drogue chargée à Adiaké devrait être convoyée à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. La fouille du véhicule conduit dans les locaux de l’antenne de la police des stupéfiants et des drogues d’Aboisso, a permis de découvrir 42 gros sacs de cannabis, soit 3264 blocs de cannabis, d’un poids total de 3500 kilogrammes.



Cependant, le présumé propriétaire de cette grosse prise, a su profiter de l’inattention des agents de police pour s’échapper, au terme d’une course poursuite. Le quidam a simplement abandonné son véhicule sur l’axe Bonoua-Abidjan, pour s’engouffrer dans la brousse, a-t-on appris de source policère.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan