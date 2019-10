Côte d'Ivoire - Affaire « Rencontre avortée entre Affi N’guessan et Blé Goudé » : Le démenti du COJEP

La Dépêche d'Abidjan

Depuis quelques jours, une rumeur fait état d'une rencontre avortée entre le premier ministre Affi N'guessan et moi. Ladite rumeur précise que j'aurais fait attendre mon prétendu visiteur dans le hall de mon hôtel pour faire annuler la prétendue rencontre in fine.

Par la présente, je voudrais apporter un démenti cinglant à cette rumeur. En effet, pendant ma détention, j'ai clairement et publiquement affiché ma disponibilité à recevoir toutes les personnes qui en manifestent le besoin. Depuis ma libération, je n'ai cessé de rencontrer en toute responsabilité des personnes et personnalités sans distinction, mêmes celles avec qui je ne partage pas forcement la même vision sociétale. Telle est ma philosophie politique. Mieux, mon éducation ne me permet pas de faire attendre un ainé pour finalement le refouler.

C'est le lieu de préciser une fois encore, que je n'ai rien à cacher, car ma démarche et ma volonté de parler à la Côte d'ivoire plurielle sont sues de tous.

Ainsi, a parlé le Ministre Charles Ble Goude, président du COJEP, pour que nul n'en ignore.



Fait à Auxerre le 16 Octobre 2019

Pour le Ministre Charles Blé Goudé

Le porte-parole

YOUSSOUF DIABY