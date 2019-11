Côte d’Ivoire/Anyama-Menacés de déguerpissement : Des acquéreurs demandent l’intervention du gouvernement

La Dépêche d'Abidjan

Depuis un certain temps, plusieurs personnes qui ont acquis des terrains sur des sites dans la commune d’Anyama, ont le sommeil trouble. Et pour cause, une décision leur avait accordé un délai de trois jours, pour quitter les lieux, au risque de se voir déguerpir manu militari. Lequel délai imparti a expiré.



En effet, il y a quelques jours, Diomandé Mamadou, président de ce groupe d’acquéreurs et ses camarades, ont reçu une mise en demeure, au détriment du projet de ‘’CI-Energies’’.



Joint sur les lieux, M. Diomandé Mamadou, porte-parole des acquéreurs des sites, explique la situation dans laquelle ils se sont retrouvés du jour au lendemain, « Nous avons investi de fortes sommes d’argent sur ces sites et plusieurs d’entre nous, sont en phase de finition de leurs maisons. Nous n’allons pas nous laisser intimider », a-t-il martelé.



Face à cette situation qui s’apparente à la raison du plus fort, ces personnes indignées, crient à l’injustice et s’insurgent contre cet abus d’autorité. Toutefois, ils ont décidé de faire recours à tous les moyens légaux à leur disposition pour défendre avec la dernière énergie, ce qui leur revient de droit.



Par ailleurs, ces personnes menacées de déguerpissement, lancent un appel au chef de l’Etat, Alassane Ouattara et aux autorités compétentes, afin qu’ils se penchent sur leur cas, car si rien n’est fait, nombreuses sont les familles qui risquent de se retrouver dans la rue, avec femmes et enfants.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan