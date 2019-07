Côte d’Ivoire - BTS 2019 : Une candidate surprise en pleine tricherie

La Dépêche d'Abidjan

Une candidate a été prise en flagrant délit de tricherie avec son téléphone portable, lundi 29 juillet 2019, premier jour des épreuves écrites du Brevet de technicien supérieur (BTS) à EST LOKO BAHIAS. C’était lors de la composition dans la matière ‘’Technique d'expression française’’ de la filière Assistanat de direction.

La sanction ne s’est pas fait attendre. Toutes les copies de composition de cette partisante du moindre effort porteront la mention FRAUDE. Selon le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr. Abdallah Toikeusse Mabri, l’enquête survira son cours afin d’interpeller toutes les personnes concernées par ce réseau. Par ailleurs, il a annoncé des sanctions à l’endroit des candidats et de tous les acteurs impliqués dans le déroulement des épreuves écrites du BTS, coupables de fraude.



« Si vous êtes du secteur privé, nous suspendons automatiquement votre agrément. Si vous êtes du secteur public, nous vous traduisons devant le conseil de discipline et des sanctions proportionnelles à la faute seront prises. Le candidat qui est pris en acte de fraude sera suspendu pour cinq ans d’examen du BTS sur l’ensemble du territoire », a indiqué le ministre.



Le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr. Abdallah Mabri Toikeusse Mabri a procédé au lancement officiel des épreuves écrites du BTS session 2019, le lundi 29 juillet à IVESTP et à l'ISFOP, dans la commune de Marcory.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE