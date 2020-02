Côte d'Ivoire : Belle soirée "Reggae Love" de TOM D. GENÈSE

La Dépêche d'Abidjan

Le concert live " Reggae Love" de l'artiste TOM D. GENÈSE a eu lieu samedi 15 Février à Yopougon. Comme promis, le Reggaeman ivoirien a relevé le défi de la mobilisation avec à l'appui une belle prestation.

Dans un espace comme "la Fiesta" situé à la Rue Princesse de Yopougon, il fallait y être pour vivre ce grand concert live dédié aux amoureux. Pris d'assaut par un grand public composé en majorité de couples, cet espace a permis à TOM D GENÈSE et tous les autres artistes venus le soutenir de venir célébrer l'amour à leur manière .D'où le choix du thème de " Reggae Love Party"pour montrer aux uns et aux autres qu'il n'y a pas que le Zouk, le slow ou la Rumba qui sont faites pour célébrer l'amour. Mais avec le reggae, tout est aussi possible. Et le public, témoin de la soirée a été bien servi.



Des artistes surprises de la soirée en passant par Lamine TPJ( faiseurs de coupé décalé) Miss CYNTHIA, les artistes invités, jusqu'à TOM, l'amour a été au cœur des prestations et des messages que chacun d'eux a pu adresser au public.

Après le passage des premiers artistes surprises au rang desquels on peut citer Telmo, Tony Bune, les magnifiques, les Préférés et autres, les artistes invités Lamine TPJ dans une chorégraphie enflammée avec ses danseurs, et CYNTHIA ont mis une ambiance folle au lieu de la soirée.



A son tour, TOM D GENÈSE qui était tant attendu est venu faire viber son public tard dans la nuit en exécutant plusieurs chansons de son répertoire. Le tout, assaisonné de messages d'unité, d'amour, de paix et justice que le" Messager du peuple " n'a cessé de lancer à l'endroit des policiticiens africains.

En parfaite symbiose avec son groupe de musiciens qui l'accompagne, et sur une presentation magistrale de l'animateur Fadiga, l'artiste TOM a fait danser, chanter toute la nuit son public. Avant de les quitter, il a donné un autre rendez-vous à son public pour d'autres concerts qu'il entend donner au cours de l'année 2020. Bravo aux artistes, à TOM et à son staff , sans oublier le partenaire " Brassivoire" qui a permis au public de passer une soirée magnifique.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan