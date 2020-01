Côte d'Ivoire : COMMUNIQUÉ DU FPI

La Dépêche d'Abidjan



Le vendredi 03 et samedi 04 janvier 2020, à sa demande ,le Président du FPI le Premier Ministre Pascal AFFi N'guessan à été reçu à Bruxelles, par le Président Gbagbo.



Cette rencontre a été l'occasion pour le Président AFFi d'exprimer sa solidarité au président Laurent Gbagbo.



Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon relativement à l'actualité nationale et à la situation interne du FPI.



Le Président AFFi a pris congé de Laurent Gbagbo sans manquer de lui exprimer ses vifs remerciements pour l'accueil qui lui a été réservé.



Fait à Abidjan, le 06 janvier 2020.



Le SG et Porte-parole



Issiaka Sangaré