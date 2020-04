Côte d’Ivoire - COVID-19 : La ministre de la culture annonce le paiement des droits d’auteurs à partir du 10 avril 2020

La Dépêche d'Abidjan

Docteur Raymonde Goudou Koffi, ministre par intérim de la Culture et de la Francophonie, a annoncé que le paiement des droits d’auteurs aura lieu à partir du vendredi 10 avril 2020. C’était au cours d’une cérémonie de distribution de vivres et de non vivres à plus d’une soixantaine d’associations des acteurs culturels, mercredi 8 avril 2020, au Palais de la Culture de Treichville, commune du district d’Abidjan.



« La première perception des droits d’auteurs pour l’année 2020, se déroulera à partir du vendredi 10 avril au Bureau ivoirien des droits d’auteurs (BURIDA) », a déclaré la ministre aux artistes.



Avant cette annonce, la ministre de la Culture et de la Francophonie a procédé à la remise de dons aux acteurs du monde de la culture, dans un élan de solidarité, pour les accompagner durant la crise sanitaire.

Ce sont plus d’une soixantaine d’associations des acteurs culturels qui ont reçu des dons composés de sacs de riz, de bidons d’huile, de cache-nez, de seaux à robinet, de seaux simples, de seaux poubelle à trépied, de savon liquide, de gel hydro alcoolique, de bouteille d’eau de javel, d’essuie tout et de thermomètre à infrarouge.



Aux noms des récipiendaires, Yao Kan alias Ken Adamo, a traduit la joie et la reconnaissance des artistes, pour ces mesures sociales prises par la tutelle en leur faveur.



Il faut noter qu’un tiers de ces dons ira aux associations et les deux tiers, aux artistes percevant moins de 5000 FCFA et aux artistes malades.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan