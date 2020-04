Côte d’Ivoire-COVID-19- Le ministre Mabri Toikeuse : « Le résultat du travail des chercheurs porte déjà ses fruits »

La Dépêche d'Abidjan

J'ai eu une séance de travail avec les institutions de recherches sous tutelle pour faire le point des recherches sur le Coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire.

Il ressort de cette rencontre que nos chercheurs sont à l'œuvre depuis la détection du premier cas de Covid-19 dans notre pays et les résultats de ce travail acharné porte déjà ses fruits.

Ainsi, le prototype de respirateur conçu par les chercheurs de l'INP-HB sera disponible dans le courant du mois de mai.



Les recettes de boissons enrichies en vitamines C et antioxydants pour booster les défenses immunitaires sont prêtes.



La production de masques, de gels et solutions hydro alcooliques enrichis par des essences de plantes peut se faire dans ces institutions de recherches.



En sus, le Prof. Tahiri Annick est bien avancée sur la fabrication d'une tisane dotée de principes actifs antioxydants, antiviraux, anti bactériologiques, et antifongiques capable de booster l'immunité.

Également, le Prof. Zihiri Guédé, botaniste et erhnopharmagologue a conçu un produit dont l'utilisation pourrait être intéressante pour contrer le Covid-19.



J'encourage les chercheurs à poursuivre leurs travaux dont le gouvernement attend beaucoup.



Dr. Abdallah oikeuse Mabri

Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique