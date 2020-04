Côte d’Ivoire - COVID-19 - Violation des mesures : 55 personnes en provenance du Mali interpellées

La Dépêche d'Abidjan

55 personnes en provenance du Mali pour rallier la Côte d’Ivoire, ont été interpellées jeudi 23 avril 2020 pour violation de la mesure de fermeture des frontières, une des mesures éditées par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la pandémie à coronavirus.

Ces hors-la-loi ont été appréhendés par les gendarmes de l'Escadron 2/4 Ferké et ceux de la Brigade de Ferké sur l'axe Ferké-Legouvogo, sur une piste villageoise, en exploitant une information anonyme au cours d’une patrouille.



Cette horde de contrevenants est composée de 13 passeurs dont 12 Maliens et un Ivoirien, de 27 passagers adultes et 11 mineurs. Tous en provenance de Zégoua au Mali, ayant contourné à moto le poste frontalier de Pogo pour rallier Ferkessédougou, selon les informations de la gendarmerie nationale.



Pour non-respect des mesures prises par l’Etat ivoirien pour freiner la propagation de la pandémie à COVID-19, ces personnes seront mises à la disposition de la Police d'immigration.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan