Côte d’Ivoire - COVID-19 - Violation des mesures par les transporteurs : La police entame la phase répressive ce lundi 27 avril

La Dépêche d'Abidjan

Dans le cadre de l’application des mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien dans le domaine du transport, pour freiner la propagation de la pandémie, la police démarre la phase répressive lundi.

« Après la phase de sensibilisation, une opération policière de contrôle et de répression contre les réfractaires aux mesures barrières dans les véhicules de transport, démarrera ce lundi 27 avril 2020 sur toute l'étendue du territoire national », a déclaré la direction générale de la police nationale, dimanche 26 avril 2020.



En effet, du 16 au 19 avril 2020, dans une opération menée conjointement par la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR), et la Gendarmerie nationale, ces forces de l’ordre ont été mis en mission par le ministre des transports, Amadou Koné, et ont sillonné plusieurs communes du district d’Abidjan, pour une vaste opération de contrôle et de sensibilisation des transporteurs au respect des mesures barrières de prévention et de lutte contre la maladie à coronavirus.



Leur mission a consisté à exhorter les transporteurs à réduire le nombre de passagers dans les véhicules de transport et de les informer de l’obligation du port de masques pour les conducteurs et leurs passagers. Au cours de cette opération, 10.000 masques ont été offerts aux conducteurs et usagers du transport routier par le premier responsable des Transports. Une seconde phase de sensibilisation s’est déroulée le jeudi 23 avril dernier, avec 10.000 nouveaux masques remis aux conducteurs et usagers de la route.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan