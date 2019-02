Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé dans l’attente d’un pays d’accueil

La Dépêche d'Abidjan

Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement ivoirien des Jeunes Patriotes, libéré vendredi sous conditions par la Cour pénale internationale, attend de trouver un pays d'accueil pour le recevoir, alors que la Belgique a annoncé samedi accepter d'accueillir l'ancien président Laurent Gbagbo, a déclaré son avocat.

« Charles Blé Goudé se trouve à La Haye dans l’attente d’un pays d’accueil », a affirmé à l’AFP samedi Me Kouadio N’Dry Claver joint dans la même ville depuis Abidjan.« M. Blé Goudé n’a fait aucune demande de liberté provisoire pendant sa détention, contrairement au président Gbagbo qui en avait 13 (…) Il faut laisser le temps à la machine diplomatique », a expliqué Me N’Dry Claver.Il a précisé que M. Blé Goudé ne souhaitait pas s’exprimer « pour le moment ».« Après des années de procédure, des milliers de pièces, 82 témoins, il ne peut être que satisfait que la chambre de première instance ait jugé l’accusation exceptionnellement faible. Il est blanchi », a toutefois ajouté Me N’Dry Claver.