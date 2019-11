Côte d’Ivoire - Cocody : La FEDABCI fait don de matériels d’entretien au CSU des II Plateaux-Les Oliviers

La fédération des associations burkinabè de Côte d’Ivoire (FEDABCI) vient une fois encore d’inscrire son nom en or, dans le livre des bienfaiteurs des centres de santé communautaires du district autonome d’Abidjan. En effet, elle a fait un don important de matériels d’entretien au Centre de santé urbain (CSU) des II Plateaux les Oliviers. C’était au cours d’une cérémonie organisée le samedi 16 novembre 2019 au sein de cet établissement sanitaire.

D’une valeur de 413.825 FCFA, le don en nature réceptionné par la direction du centre de santé urbain des II Plateaux les Oliviers est composé de produits d’entretien de premières nécessités, entre autres, des seaux, des serpillières, de javel, de savons en liquide et en poudre, de balais...



Les Oliviers est un sous quartiers des II plateaux de la commune de Cocody, communément appelé ‘’Colombie’’, situé derrière le super marché SOCOCE.

« Ce don symbolique est notre manière singulière de contribuer humblement à la propreté et à la santé », a indiqué M. Sia Koudougou, président de la FEDABCI.



La représente du médecin chef a remercié les donateurs et exprimé toute la joie de la direction du centre de santé, tout en promenant de faire bon usage du don. « Sachez que ça sera utilisé à bon escient », a-t-elle rassuré.



Selon le premier responsable de cette faitière des associations burkinabè en Côte d’Ivoire, cette année, leur choix s’est porté sur ce centre de santé urbain, pour corriger une « injustice ». Car, dira-t-il, la Fedabci a été portée sur les fonts baptismaux aux II plateaux en 2002. Il était donc de leur devoir de revenir pour poser un acte en ce lieu. Aussi, a-t-il révélé que ce quartier abrite une forte communauté burkinabè, à qui il est plus qu’important de donner une bonne image. « C’est donc un geste envers les responsables, les chefs de communautés et la communauté burkinabè des II plateaux », a-t- soutenu.



Par ailleurs, M. Sia Koudougou fait savoir que ce don, est la première d’une série d’activités qui va se dérouler dans ce quartier. Il s’agit notamment du don de sang qui aura lieu le 7 décembre prochain dans ce même centre de santé urbain, qui sera suivi, le 14 décembre 2019, de la finale du tournoi de football. Laquelle finale précède la commémoration en différé de la fête nationale du Burkina Faso.



Ainsi, dimanche 15 décembre 2019, la Fedabci célèbrera en différé, la fête d’indépendance du Burkina Faso, aux II plateaux, précisément à l’espace SOCOCE. C’est l’une des occasions pour la faitière des associations burkinabè en Côte d’Ivoire, d’unir les fils du pays des Hommes intègres, autour du drapeau national pour commémorer de façon conviviale, l’indépendance de la nation du Faso qui est célébrée officiellement le 11 décembre de chaque année.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan