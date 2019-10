Côte d’Ivoire - Cocody : Une fillette de 4 ans violée à maintes reprises par son géniteur

La Dépêche d'Abidjan

Une fillette âgée d’environ quatre ans a été victime de sévices corporels et de violences sexuelles. De fait, cette enfant a été martyrisée par son propre père, qui l’a séquestrée et violée maintes fois.

Ces faits ignobles et inacceptables d’un père indigne, se sont déroulés dans le quartier de la ‘’Riviera-Bonoumin’’ de Cocody, une commune du district autonome d’Abidjan.

Selon l’unité de police secours, ce sont les voisins qui découvrent le 23 octobre dernier, la petite fille au domicile paternel, dans un état déplorable, allongée dans les toilettes, sans vêtements et très mal en point. Alors que ces derniers s’affairent pour conduire immédiatement la fillette dans un centre de santé, le père va profiter du menu-ménage pour disparaitre des lieux. Elle a été conduite et mise en observation immédiatement au chu de cocody.

Informée, le commissaire Ambeke du 35ème et ses hommes, en collaboration avec les acteurs des réseaux sociaux notamment les groupes Police Secours et Bénévoles de Premier Secours, va mettre en place une stratégie qui s’avère payante. L’indélicat père pédophile et violeur, est appréhendé 24 heures après son forfait.



Jacob BLAGUE

Correspondant permanent à Abidjan