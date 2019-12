Côte d'Ivoire : Concours national de coiffure et de l'esthétique Yamoussoukro remporte le grand prix

La Dépêche d'Abidjan

La quatrième édition du concours de coiffure et de l'esthétique, dénommée "Challenge Esthétique", a été remportée par la ville de Yamoussoukro. La finale de ce concours a eu lieu mercredi 18 Décembre dernier à Ivotel Hôtel à Abidjan.

Après avoir parcouru plusieurs villes de Côte d'Ivoire dans le cadre des étapes de présélection, la caravane du Comité national pour la Promotion des activités des professions de l'esthétique de Côte d'Ivoire (CONAPAPECI), présidé par Madame Biegny Victoire, a connu son apothéose. La finale du concours qui opposait les candidates venues de Korhogo, Yamoussoukro, Alépé, Daoukro, Abidjan Nord, et Abidjan Sud, a vu le sacre de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro à travers ses candidates que sont le duo Gnande Lydie (Coiffeuse) et Kouadio Afflue Jeannette (Maquilleuse). Et ce, à l'issue de deux passages devant le jury.



Pour chaque duo, le concours a porté sur la réalisation d'une coiffure du jour en plus du maquillage, et d'une autre du soir. À l'issue de ces deux passages, les candidates de Yamoussoukro ont obtenu au total 1555 points devant Guehi Fleur Sabine (Coiffeuse) et Ama Jocelyne (Maquilleuse) qui forment le duo d'Abidjan Sud classé 2e, avec 1513 points.



La ville de Korhogo, constituée du duo Boro Teneplena Rebecca (Maquilleuse) et Ouattara Yire Maimouna Ange (Coiffeuse), s'en sort avec la 3e place pour 1505 points.



Les vainqueurs de la soirée ont eu comme récompenses divers lots dont, un projet Kyad Cosmétique qui offre un institut de beauté d'une valeur de deux millions de Francs, des bons d'achat de différents partenaires et un diplôme de participation.



Le second duo bénéficie de l'offre d'un institut de beauté d'une valeur de cinq cents mille francs, des bons d'achats des partenaires et d'un diplôme de participation. Quant au 3e duo, il est reparti avec une offre d'un institut de beauté d'une valeur deTrois cents mille francs, des bons d'achat et un diplôme de participation.

Toutes les candidates à cette finale reçoivent de la part de la Boutique Bello, l'offre de matériels et de produits d'une valeur de sept cents mille francs.



Madame Biegny, l'organisatrice du concours a dit sa satisfaction de voir cette édition aller jusqu'à son terme avant de remercier tous les partenaires, les présidents des comites regionaux de "Challenge Esthétique",

les personnalités et leur ministère de tutelle qui, tous ont œuvré pour la réussite de l'événement.