Côte d'Ivoire - DJAKA FESTIVAL 2020 : Les grandes articulations de la 10eme Édition dévoilées

La Dépêche d'Abidjan

Le Président du Comité International de Djaka Festival, M.Alexandre Draman, par ailleurs, commissaire général dudit festival, a tenu une conférence de presse ce mardi 11 Février à Cocody pour dévoiler les grandes articulations de la 10e édition prévue se tenir du 11 au 15 août à Divo.

D'entrée de jeu, le commissaire général de Djaka Festival a tenu à faire l'historique de son festival né en 2006 dans le Village d'Akabia, c'est dans la Région du Loh Djiboua. Son but, selon lui, est non seulement de mettre en parenthèse les moments de tristesse en égayant les populations de cette région, mais de faire surtout la promotion des valeurs culturelles de sa région natale. Après trois éditions organisées à Akabia où se trouve le siège du festival, poursuit-il, l'initiateur a jugé utile de le déporter à Divo, la capitale du Loh Djiboua en 2016 pour avoir abrité des célébrités et reconnue comme une ville typiquement culturelle.



Poursuivant son exposé, le président du CIDF a informé la presse que l'édition 2020 est placée sous le thème de la Paix traduit par le mot" BHOBLA" signifiant la Paix en Dida." Pourquoi la paix? Si lors des éditions précédentes, nous avons parlé de la cohésion, l'unité, il nous faut maintenant parler de la paix pour que cette cohésion et l'unité soient fortes. C'est pourquoi à travers le Bhobla qui est une feuille de la nature et qui symbolise la paix lorsqu'elle est présentée en période de tensions, soit brandie pour maintenant la paix entre nous." s'est-il justifié.





Les grandes articulations de cette 10e édition, comme a eu à le dévoiler l'orateur, débute par la cérémonie de lancement officiel de " BHOBLA 2020". Ce lancement va se dérouler les 21 et 22 Février 2020 sur le terrain du village d'ANONO. Village qui, d'ailleurs avait déjà abrité le lancement de l'édition dernière. Pour le commissaire général de Djaka, le choix du sol du Peuple ATCHAN répond non seulement à l'esprit d'ouverture du festival à d'autres peuples mais vient apporter une réponse à la sympathie que voue le peuple Atchan aux peuples Dida et Godie qui sont leurs alliés.Ensuite, a-t-il annoncé la seconde étape qui est l'organisation d'un grand colloque en mars prochain à Divo dont le but sera de réfléchir sur des sujets relatifs à la Culture Dida-Godie.Quant à " Djaka Touristic" qui constitue une autre étape importante du festival, se tiendra du 30 mai au 02 Juin à Grand-Lahou. Cette étape permet de faire une visite des sites touristiques de la région.Puis, suivra " Couleurs Djaka" qui aura lieu le 07 Août à Akabia où les Djakaphiles seront invités à prendre part au défilé de l'indépendance, avant de mettre cap les 08 et 09 Août sur le village de Brabore où aura lieu un culte de célébration en hommage à l'abbé Édouard Lakpa, fils de la région qui enregistre 25 années de vie sacerdotale.Enfin, l'apothéose de cette édition 10 va se dérouler du 11 au 15 août au Stade municipal de Divo. A ce rendez-vous, l'on aura droit à un programme alléchant avec au menu du sport, prière et louanges, processions – Concours – Danses et Jeux traditionnels – expositions – activités avec les tout petits – concerts – Discours – prestations des partenaires et sponsors et autres activités.Au chapitre des innovations, Alexandre Draman a annoncé entre autres la démonstration du SAPA, danse typique de la région qui est en voie de disparition sera mise en évidence.Ensuite, il y aura un face à face entre compétiteurs pour faire revivre les danses qui ont marqué des époques dans la région. Le choix s'est porté Cette année sur le NAWADANCE ET AGBAGNIGNIN.A l'occasion de cette conférence de presse, le commissaire général de Djaka avait à ses côtés MM. Yapi Désiré, coordinateur Djaka d'Anono et PCO du lancement de l'édition 2019, et ABRE Charles, PCO du lancement de l'édition 2020 à ANONO. Tous ont tenu à rassurer le public que la cérémonie des 21 et 22 Février se prépare avec engouement.