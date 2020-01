Côte d'Ivoire - Djaka Festival : Le lancement de la 10e Édition se prépare activement

Le lancement de la 10eme édition de Djaka Festival aura lieu les vendredi 21 et samedi 22 Février prochain sur le stade du village d'Anono. Cette édition placée sous le thème de la Paix aura lieu du 11 au 15 août à Divo. Mais déjà, les préparatifs vont bon train.

L'édition 2020, la dixième édition de la grande marche de Djaka, est placée sous le triptyque thème de la PAIX, de la RÉCONCILIATION, et du PARDON. Elle porte l'appellation de " BOBHLA"symbolisant une feuille de la nature dont la présence invoque la" paix" en Dida. L'édition 2020, rappelons-le, ne dérogera pas à la règle. Celle de s'amuser en célébrant ce que nos peuples ont de plus fort: La Culture.



Après l'étape du lancement qui aura lieu les 21 et 22 Février prochain sur le stade d'Anono( Cocody) et qui se prépare activement, ce sera le tour de la ville de Grand-Lahou d'accueillir les Djakaphiles pour le "Djaka Touristic" du 30 Mai au 02 Juin 202. Cette étape permet de découvrir les merveilles touristiques de la région.Ensuite , les villages d'Akabia et Brabore seront pris d'assaut pour " Couleurs Djaka", étape aussi cruciale qui permet aux djakaphiles de prendre part au défilé de l'indépendance le 7 Août à Akabia, avant de mettre le cap sur Brabore du 08 au 09 Août pour la célébration des 20 années de sacerdoce de l'abbé Édouard Lakpa, un digne fils de la région.

La grande apothéose de cette edition 10, est prévue du 11 au 15 août au Stade Municipal de Divo, avec au programme, des prieres et louanges, une procession dans la ville, des jeux et concours, du sport, des danses et chants traditionnels, des contes, des défilés, des prestations et concerts d'artistes, etc.



Au chapitre des grandes innovations, on note la démonstration de la danse " SAPA" une danse locale en voie de disparition, ensuite un concours de danse sur musique rétro, et celle du temps moderne(Showtime), et enfin le Nawa Dance face Agbagnignin.