Côte d'Ivoire - Élan de solidarité à Grand-Bassam : Plusieurs enfants orphelins de la ville ont reçu des cadeaux

La Dépêche d'Abidjan

En vue de leur arracher un peu de sourire en cette fin d'année, plusieurs enfants démunis et orphelins de la ville de Grand-Bassam ont reçu divers cadeaux de la part de la Communauté Adventiste de Poitiers (France). La cérémonie de don a eu lieu samedi 07 Décembre à Grand-Bassam.

Ils étaient au total 75 enfants, pour certains abandonnés, pour d'autres orphelins, à avoir reçu des mains de Madame Hélène GAGNIE, représentant la Communauté Adventiste de Poitiers en France, divers dons afin de permettre à ces enfants de passer une fin d'année avec le sourire.



Ces dons sont constitués de vêtements, notamment des chemises, des robes, des pantalons Jean pour enfants âgés de 4 à 12 ans.



Ce sont des enfants visiblement heureux qui ont accueilli Madame GAGNIE, la chargeant de transmettre leurs remerciements à la Communauté Adventiste de Poitiers qui, à travers ce geste, vient leur permettre de connaitre de grands moments de joie en cette fin d'année.



Soulignons que cette communauté caritative qui a mis au cœur de ses activités l'action sociale a dépêché Madame GAGNIE depuis la ville de Poitiers afin de venir soulager ces nombreux enfants démunis et orphelins de la ville Grand-Bassam. Un élan de solidarité de haute portée sociale salué à sa juste valeur par les bénéficiaires et les populations de la cité balnéaire.La cérémonie s'est terminée dans une ambiance de gaieté au cours d'un repas partagé entre les tout-petits et la representante des donateurs.