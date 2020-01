Côte d'Ivoire - Épidémie de Coronavirus en Chine : Un cas de malade soupçonné signalé à Abidjan

La Dépêche d'Abidjan

L'épidémie de Coronavirus qui a touché des centaines de personnes en Chine depuis la semaine dernière inquiète le monde entier. En dépit des mesures de sécurité de propagation prises le virus fait une progression vers d'autres pays. Notre pays vient d'enregistrer la présence d'un cas soupçonné.

A en croire le communiqué du Ministère de la Santé et de l'hygiène publique, une personne trainant les symptômes de la maladie de Coronavirus vient d'être signalé à Abidjan. Ce sont les services de sécurité aéroportuaires qui ont alerté les autorités ivoiriennes sur la présence d'un passager d'une compagnie de transport Turque en provenance de Pékin. Il s'agit d'une étudiante ivoirienne vivant à Pékin présentant les signes de la maladie depuis le 22 janvier dernier et qui aurait échappé à la vigilance des autorités chinoises.

Une fois alertées, les autorités ivoiriennes ont pris depuis hier samedi 25 janvier, toutes les dispositions pour mettre la main sur le passager soupçonné qui serait conduit au CHU de Treichville pour être l'objet d'exman minutieux et subir des analyses.

Selon les premiers résultats, d'après le communiqué, ce n'est que pour l'instant, un cas de soupçon de la maladie. D'autres examens plus poussés permettront de savoir si c'est un cas avéré ou non.

En attendant, les autorités en charge de la santé invitent les populations à plus de vigilance et de respecter des consignes strictes édictées par celles ci.

José TETI, Correspondant permanent à Abidjan



Nous vous proposons en intégralité ledit communiqué.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Coronavirus : suspicion d’un cas à Abidjan sous contrôle



Le samedi 25 janvier 2020 le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d’Abidjan de la présence d’un malade dans un aéronef de la compagnie Turkish Airlines en provenance de Pékin à destination d’Abidjan.

Il s’agit d’une étudiante Ivoirienne de 34 ans résidant à Pékin depuis cinq ans, qui a présenté un syndrome grippal avec toux, éternuement, écoulement nasal et difficulté respiratoire, qui a débuté le 22 Janvier 2020 à Pékin.

Une équipe composée de professionnels de la santé de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP), du SAMU, de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) et du Service des Maladies Infectieuses du CHU de Treichville s’est rendue à l’aéroport, à l’atterrissage de l’avion pour prendre en charge le malade.

Conformément à la procédure, le passager a été transféré à la cellule de pandémies sise à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan pour examen médical initial et traitement. Des prélèvements biologiques ont également été réalisés et acheminés à l’IPCI pour analyse.

A ce jour, son état général est satisfaisant.

Il s’agit, à ce stade, d’une suspicion d’un cas de pneumonie à coronavirus. Le diagnostic final sera établi à l’issue des résultats de l’analyse des échantillons prélevés.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique rappelle aux populations le respect des mesures de prévention suivantes :

- Éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës;

- Se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement ;

- Éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages;

- Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle, à défaut éternuer et tousser dans le pli du coude puis se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon.

- Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires

Les populations sont invitées à ne pas céder à la panique et à appeler le 143 (numéro vert gratuit) pour toute information.



Abidjan, le 26 Janvier 2020



Dr Eugène AKA AOUÉLÉ