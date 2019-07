Côte d’Ivoire - Epidémie de fièvre jaune : Le gouvernement invite les populations à se faire vacciner

Suite à des cas confirmés de fièvre jaune en Côte d’Ivoire, principalement dans le district autonome d’Abidjan, le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Aka Aouélé a appelé à travers une communication rendue publique mardi 30 juillet 2019, les personnes non vaccinées, à se faire vacciner contre la fièvre jaune dans les centres de santé ou dans les antennes de l’Institut national d’hygiène publique (INHP). La note fait état de 89 cas enregistrés dont un décès.

Selon le premier responsable de la santé et de l’hygiène publique, conformément au règlement sanitaire international, la déclaration de l’épidémie a été faite à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Par conséquence une investigation épidémiologique a également été réalisée afin d’évaluer le risque de propagation et orienter la stratégie de lutte.



Devant cette situation, les mesures suivantes ont été prises, à savoir l’élimination des gîtes larvaires (vieux pneus, canaris, pots de fleur, objets abandonnés…), la lutte contre les moustiques adultes (pulvérisation intra et extra domiciliaire, dormir sous moustiquaire imprégnée d’insecticide, mettre des grilles anti-moustiques aux portes et fenêtres des maisons).



Par ailleurs, le gouvernement entend procéder à la vaccination des personnes vivant dans l’entourage immédiat des malades afin de rompre la chaîne de transmission. « Cette épidémie survient dans un contexte d’épidémie de dengue à Abidjan. La fièvre jaune et la dengue sont des maladies virales transmises par un même moustique appelé Aèdes. Par conséquent, les mesures de lutte anti vectorielle qui sont mises en œuvre pour faire face à la dengue, restent également valables pour l’épidémie actuelle de la fièvre jaune », a indiqué Dr. Aka Aoulé.



Le ministère de la santé et de l’hygiène publique recommande donc aux personnes non vaccinées, de se faire vacciner contre la fièvre jaune dans les centres de santé ou dans les antennes de l’INHP.



