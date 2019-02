Côte d'Ivoire : Gbagbo libéré, les cadres du FPI espèrent une réunification

La Dépêche d'Abidjan

Si les soutiens purs et durs de l’ancien président ivoirien et de son ministre s’insurgent contre les contraintes liées à leur libération, le FPI se réjouit. Pour les cadres du parti, la liberté même restreinte de Laurent Gbagbo lui permettra de mieux communiquer sa volonté et ses directives, alors que sa formation politique est minée par les divisions.