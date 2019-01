Côte d'Ivoire : Guillaume Soro évoque une absence du pays et délègue temporairement ses pouvoirs

Le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans une note signée ce vendredi, a délégué ses pouvoirs à son vice-président Oulla Gueladet Privat, évoquant une absence du pays jusqu’au 20 février.



« Je soussigné Soro Kigbafori Guillaume, président de l’Assemblée nationale donne par la présente, l’ordre à monsieur Oulla Gueladet Privat, vice-président de l’Assemblée nationale, d’assurer la présidence des réunions du bureau et la direction des services sur la période allant de ce jour jusqu’au 20 février 2019, en raison de mon absence », stipule le document dont l’AIP a reçu copie le même jour.



Cette délégation de pouvoir intervient au moment où la question de la présence ou non de Guillaume Soro au congrès constitutif du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), samedi, reste posée.



La décision intervient au lendemain d’une rencontre qu’il a eue avec le président de la République, Alassane Ouattara, dont rien n’a filtré pour l’heure. Des analystes de la vie politique en Côte d’Ivoire présument toutefois de ce que la question de la participation ou non du président de l’Assemblée nationale au congrès constitutif du RHDP a notamment meublé les échanges entre les deux personnalités.



AIP