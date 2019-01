Côte d'Ivoire : Henri Konan Bédié riposte aux attaques d'Alassane Ouattara

La Dépêche d'Abidjan

Lors de la grand-messe de lancement de son nouveau parti, le RHDP, le président Ouattara avait exprimé des critiques à l’égard de ses adversaires, sans jamais les citer. La riposte de son ancien allié Henri Konan Bédié n’a pas tardé.

Alors que le président Alassane Ouattara célébrait la naissance de son nouveau parti à Abidjan, son ex-partenaire Henri Konan Bédié recevait la jeunesse du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) dans son fief de Daoukro.Dès le début de son allocution, le chef du parti historique décoche quelques flèches en direction de ses adversaires, en présentant le premier congrès du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) comme un « folklore qui frise l’assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir les rassemblements des détourneurs de deniers publics ».Sur le même ton, le Sphinx de Daoukro a remercié les jeunes cadres pour leur fidélité au PDCI et tancé les transfuges de sa formation politique qui ont opté, dit-il, « pour une aventure sans lendemain avec les tenants du parti unifié RHDP ».