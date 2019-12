Côte d'Ivoire - Hommage au président Félix Houphouët-Boigny : La guerre des héritiers bat son plein

La Dépêche d'Abidjan

Cela fait 26 ans, ce samedi 07 décembre, que Félix Houphouët-Boigny a tiré sa révérence. Une date mémorable à laquelle tous ceux qui se réclament héritiers du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne veulent marquer leur attachement aux idéaux du président disparu. Mais cette commémoration de la date anniversaire de la mort du premier président ivoirien montre bien qu'une guerre des héritiers bat son plein.

Il faut être à la veille des deux dates historiques de la vie du président Félix Houphouët-Boigny pour comprendre que derrière l'homme, la paix et la tranquillité qui étaient ses valeurs défendues sont en périls depuis sa mort. Le 18 octobre qui marque sa date de naissance et le 07 décembre de chaque année sont devenues des points d'ancrage d'une tension suscitée par différents clans d'houphouetistes.



D'un côté, le PDCI d'Henri Konan Bédié veut démontrer aux yeux du monde que son parti demeure le clan qui a la légitimité de conduire les événements de commémoration de la naissance ou la date du décès du premier président de Côte d'Ivoire. À la vérité, les nombreux Ivoiriens reconnaissent en ce parti de Bédié cette légitimité eu égard la place que l'ancien président ivoirien et des barons du PDCI comme Ouassena Koné, Constant Bombet, Djédjé Mady, Laurent Doña Fologo, Maurice Guikahue pour ne citer que ceux là, ont occupé auprès du père fondateur du plus vieux parti de Côte d'Ivoire.









Pour ce 26e anniversaire de la mort d'houphouet, la même tension est encore visible. Chaque camp bande les muscles en promettant de faire une démonstration de force ce jour là. Ce samedi 7 décembre, le camp du RHDP compte inonder la ville de Yamoussoukro avec des milliers de militants et sympathisants de la personne du père fondateur. Pour le parti unifie au pouvoir, Yamoussoukro, ville symbole du PDCI doit refuser du monde.

De son côté, le président Bédié qui ,certainement veut éviter un affrontement sur le terrain, a décidé de célébrer cette triste journée de façon sobre et dans la prière à la Cathédrale St Paul du Plateau avec tous les militants du PDCI qui ont en eux l'idéologie de l'houphouetisme. Juste le temps de permettre le repos de l'âme du grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne.

Sur la liste de Bédié, Madame Thérèse Houphouët-Boigny y figure ainsi que bien d'autres dignitaires restés encore fidèles aux idéaux du parti.





De l'autre côté, le parti au pouvoir qui est le RHDP et qui comprend bien de partis issus du PDCI et dirigé par le président Alassane Ouattara accapare ces deux événements historiques pour marquer leur domination sur la vie politique ivoirienne avec en toile de fond l'argument selon lequel leur parti reste et demeure la maison des vrais enfants d'houphouet. Une guerre sourdine qui bat son plein à chaque veille des dates marquant la naissance et le décès de l'apôtre de la paix.