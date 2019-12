Côte d’Ivoire - Investiture au RHDP : La coordination de Bingerville installée

À 10 mois des prochaines élections présidentielles en Côte d’Ivoire, le Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s’emploie à étendre davantage sa toile à travers ses structures, pour une mobilisation efficace et efficiente de ses militants. Dans ce cadre, le ministre Paulin Claude Danho, des sports et des loisirs, a procédé à l’investiture de la coordination régionale de Bingerville, dimanche 1er décembre 2019, dans les locaux de l’orphelinat de cette cité.

C’est M. Raymond Akosso Koutouan, président du comité d’organisation de la cérémonie (PCO), qui le premier se rend au pupitre pour planter le décor, non sans relever l’importance que revêt la cérémonie de ce jour. En effet, plusieurs centaines de militants et sympathisants du RHDP, sont venus de tous les hameaux pour vivre les faits qui vont consacrer la coordination qui va les conduire jusqu’à la victoire de leur parti, en octobre 2020.

« La joie que vous lisez sur nos visages, est à l’image de votre noble mission à Bingerville, et à notre attachement aux idéaux du RHDP », a déclaré le PCO qui s’adressait au parrain de la cérémonie. Selon lui, «le président Ouattara ne fait pas du verbiage dépourvu de sens, mais parcourt la Côte d’Ivoire pour apporter le développement. La population de Bingerville lui doit reconnaissance pour les actions menées pour la transformation qualitative de la deuxième capitale ivoirienne.»



Désigné coordonnateur RHDP de Bingerville par les instances dirigeantes de sa chapelle politique, Issouf Doumbia, député-maire de cette cité et son équipe ont été installés dans leurs nouvelles fonctions, par le ministre Paulin Claude Danho, en charge des sports et des loisirs.



Prenant la parole, Issouf Doumbia a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat, Alassane Ouattara qui n’a pas hésité un instant à lui confier la direction de la coordination locale de Bingerville. « Ce jour marque l’envoi en mission officielle de tous, et de chacun. 2020, c’est maintenant », a-t-il martelé. Ainsi, il invite son équipe et leurs militants à être des messagers du président de la République, qui demande d’œuvrer pour une paix durable et des élections apaisées.



Pour le député-maire qui vient d’être « élevé » au rang de coordonnateur régionale de Bingerville, l’investiture de ce jour est un grand geste pour la population de Bingerville, car dira-t-il, l’heure a sonné pour travailler pour le RHDP.

« Si Bingerville est en chantier, c’est grâce au président Alassane Ouattara. Nous lui devons reconnaissance à tous les niveaux ». « Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire, et nous devons écrire une nouvelle page de l’histoire de la Côte d’Ivoire moderne avec ADO, comme ce fut le cas en 2010 et 2015 », a rappelé le député-maire. Selon le coordonnateur, « il n’y a plus campagne à Bingerville. Au soir du 31 octobre 2020, ça sera 97% de l’électorat pour le RHDP », a-t-il annoncé.



Quant au ministre Paulin Claude Danho, émissaire du parti à la case et parrain de la cérémonie, il s’est réjoui de cette investiture riche en promesses fermes. « Nous sommes venu poser un acte fort, après avoir porté sur les fonts baptismaux le RHDP ». Et de définir la mission assignée au coordonnateur. « C’est à lui qu’il revient de travailler pour que nous ayons des sections et des comités de base dans les villages et quartiers. Il a la caution du président Ouattara », a-t-il rassuré.

« À partir de ce jour, vous devez être les messagers de la paix, de la cohésion et de la réconciliation », a instruit le ministre Paulin Claude Danho, par ailleurs, maire de la commune d’Attécoubé.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan