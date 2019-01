Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en détention

Acquittés mardi 15 janvier de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse ne seront pas libérés immédiatement, vient de décider la chambre d'appel de la Cour.

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent pour l’instant en détention, a confirmé à Jeune Afrique le porte-parole de la Cour pénale internationale. Malgré leur acquittement, le 15 janvier, la chambre d’appel de la CPI a décidé de suspendre la remise en liberté des deux anciens accusés en attendant que la Cour se prononce sur l’appel déposé par le procureur.Prochaine audience le 1er févrierIls ne quitteront pas la prison Scheveningen à La Haye, où Laurent Gbagbo est détenu depuis sept ans, avant, au plus tôt, le vendredi 1er février, date de la prochaine audience. Les différentes parties débattront alors de la question de leur remise en liberté.« La demande d’effet suspensif susmentionnée est accordée », écrivent les juges dans leur décision. En conséquence, « la détention de MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sera maintenue en attendant l’examen du présent appel. »Le procureur a jusqu’au mercredi 23 janvier pour remettre son mémoire d’appel. Les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et des victimes devront pour leur part déposer leurs réponses respectives aux arguments avancés par le procureur au plus tard le 29 janvier.