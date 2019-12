Côte d'Ivoire - Littérature : Le Journaliste Écrivain Constant Guei sort "Raoul et Cynthia"

La Dépêche d'Abidjan

Journaliste Écrivain à la plume fertile, Constant Guei sort son tout dernier roman intitulé "Raoul et Cynthia". La sortie de cette œuvre est prévue pour ce 16 Décembre.

Bien qu'il ait habitué à ses lecteurs sur les reseaux sociaux, des publications qui demontrent sa grande passion pour l'écriture, Constant Guei, journaliste de métier mais aussi Écrivain trouve le temps de produire des œuvres littéraires appréciées de tous et qui font aujourd'hui de ce jeune homme, l'un des meilleurs écrivains de sa génération.

Pour preuves, ses deux premiers livres "Les Salauds, 11 Chroniques de la comédie humaine" et "Serge Beynaud, mélodie d'une vie", ont suscité beaucoup d'intérêts auprès des lecteurs qui suivent l'écrivain dans l'exercice de sa passion.



Cette fois, notre confrère Constant récidive avec un autre roman, le troisième de sa carrière d'écrivain.

Intitulé "Raoul et Cynthia", ce roman de près d'une centaine de pages, rédigé dans un style simple et plaisant, parle de l'histoire d'un couple épris d'amour dont la relation va être terriblement éprouvée à cause des pulsions secrètes que Raoul et Cynthia se cachent mutuellement. Leur couple pourra-t-il survivre à ce jeu ? S'interroge-t-on.

Une histoire pleine d'intrigues et de suspense qui devra logiquement permettre à tous les amateurs des histoires sensationnelles et de cœur, de réserver ce nouveau " bébé " de Constant Guei qui sort ce lundi 16 décembre. Ce roman paraît à "Nouvelles Éditions Continentales" du très célèbre écrivain Philippe Demanois.

Rappelons à toutes fins utiles que Constant Guei est également promoteur de deux grands festivals, à savoir,"La fête du Livre, les Arts vivants au service du Livre" et " Cacao Festival International de Duekoue" dont la première édition a connu un franc succès.



José TETI, Correspondant Permanent à Abidjan