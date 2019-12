Côte d’Ivoire - Marché de Noël 2019 : Un arbre de Noël pour enfants démunis prévu au Palais des Sports

La commissaire générale du Marché de Noel (MADEN) 2019 et directrice générale de l’agence de communication Mango’s Come, Jocelyne Mango Lorng, a organisé une conférence de presse vendredi 6 décembre 2019, dans ses locaux sis à la Riviera Palmeraie, pour annoncer la première édition du MADEN 2019 prévue du 21 au 26 décembre 2019 au palais des sports de Treichville, une commune du strict autonome d’Abidjan.

« Le Marché de Noël est une attraction majeure des fêtes de fin d’année, comme c’est le cas partout en Europe. Il vise à permettre aux parents des enfants d’éviter les tracasseries liées à la recherche de cadeaux pendant les fêtes de fin d’années.



Ce marché aidera les parents à acquérir des jouets, des vêtements, des chaussures, des produits agro-alimentaires et divers autres accessoires de Noel, en un même lieu et à des prix réduits. Avec le MADEN 2019, tous les parents de toutes les couches sociales pourront faire leurs emplettes en toute quiétude pour les fêtes de fin d’année », a déclaré Jocelyne Mango Lorng, initiatrice du MADEN 2019.



« Cette première édition du MADEN s’inscrit dans la dynamique de l’action gouvernementale qui a décrété l’année 2019, l’année du social. A cet effet, plusieurs enfants de centres sociaux et orphelinats bénéficieront d’un Arbre de Noël et d’un déjeuner sur le site même de l’évènement », a ajouté l’oratrice. Qui n’a pas manqué de décliner les moments forts de cette activité, à savoir : une exposition-vente, l’arrivée du Père Noel en hélicoptère, le shooting-photos des enfants avec le Père Noel, la visite guidée de la Maison du Père Noel, des personnalités dans la peau du Père Noel…



Près de 50 exposants et 10 centres sociaux dont l’orphelinat de Bingerville participeront à cette activité placée sous le patronage du ministre Paulin Claude Danho, président de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) et le parrainage de M. Souleymane Diarrassouba, ministre du commerce et de l’industrie.

Les populations sont donc invitées à ce grand événement inédit et de haute portée sociale en Côte d’Ivoire.



Par ailleurs, la première responsable du MADEN sollicite vivement, le soutien et l’appui matériel des autorités politiques et administratives, en particulier, Mme Dominique Ouattara, première Dame de la République de Côte d’Ivoire, Mme Ly-Ramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Mme Mariétou Koné, ministre de la Solidarité et des Affaires sociales, Belmonde Dogo, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l’enfant, chargée de l’autonomisation des femmes, M.Robert Beugré Mambé, gouverneur du district d’Abidjan et M. Albert François Amichia, ministre de la Ville et maire de la commune de Treichville.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan